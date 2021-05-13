В Великобритании разрабатывают проект воздушных дорог для аэротранспорта

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробные полеты летающих такси и грузовых дронов начнутся в Ковентри в Великобритании до конца 2021 года в рамках плана по развитию воздушных дорог для беспилотных полетов в городских районах. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам основателя компании Urban-Air Port Рики Сандху, проект предполагает строительство специального хаба, который будет принимать летательные аппараты со всего города.

В работе центра будут задействованы почти 400 тыс. человек. Государственными фондами Великобритании на развитие проекта уже выделено около 1,2 млн фунтов.-0-