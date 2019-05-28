В Великобритании разрабатывают технологию по обслуживанию ветряных ферм роботами

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консорциум британских компаний во главе с Plant Integrity планирует инвестировать 4 млн фунтов стерлингов ($5,07 млн) в разработку технологии для автономного обслуживания и ремонта шельфовых ветроэнергетических установок с помощью роботов и квадрокоптеров. Об этом сообщает издание
Проект объединит инженерно-технический опыт и современные исследования в области робототехники, искусственного интеллекта и нанобиотехнологий в единой системе мультиплатформенного обслуживания ветряных электростанций (MIMRee). Для его реализации будет предоставлено автономное судно и разработана система беспилотников, которые станут проводить визуальный контроль турбин и транспортировать роботов для ремонта лопастей.
Теперь для осмотра и ремонта турбинных лопастей специалистов доставляют по канатным дорогам, что влечет за собой риск и повышает время простоя турбин. Новый метод позволит перейти к дистанционному обслуживанию морских ветряных электростанций за счет создания специального интерфейса - управлять системой можно будет с берега.
По мнению организаторов проекта, технология позволит снизить затраты по обслуживанию ветряных ферм и повысить общий уровень безопасности, что положительно скажется на оффшорной ветроэнергетике Великобритании.-0-
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