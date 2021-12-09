В Великобритании создали съедобную замену пластику

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из стартапа в Лондоне смогла создать продукт, который в будущем сможет полностью заменить пластиковые упаковки. Об этом пишет издание Fast Company.

Несколько участников стартапа решили в своей работе использовать знания, полученные из природы, поэтому им удалось создать чайный пакетик, состоящий из водорослей. Компания представила прототип капсул для чая и кофе из морских водорослей - они растворяются в напитке и добавляют ему полезные свойства.

Исследователи отмечают, что один чайный пакетик способен выделить в горячую воду до 11 миллиардов частиц микропластика и до трех миллиардов наночастиц. Ученые решили исправить это и нашли экологичную и полезную замену пластику.-0-