В Витебске появится центр STEM-образования для педагогов

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27 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном институте развития образования сегодня откроют региональный центр педагогического STEM-образования, сообщили БЕЛТА в облисполкоме. Среди задач центра - распространение положительного опыта современного STEM-образования в северном регионе, работа с педагогами области по популяризации этого направления. В центре в различных формах учителей будут обучать робототехнике, программированию, 3D-моделированию, дополненной и виртуальной реальности и другим направлениям информационно-коммуникационных технологий. Продвижение STEM-образования в Беларуси идет через создание специальных классов в школах. В Витебской области такие центры работают в Орше, Новополоцке, Докшицах, Дубровенском, Шарковщинском, Глубокском и Лиозненском районах. Инициаторами создания центра педагогического STEM-образования в Витебске выступили главное управление по образованию облисполкома, Парк высоких технологий, Ассоциация по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий "Образование для будущего" и Витебский государственный университет имени П.М.Машерова.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!