В Витебской области реализуют пилотный проект по диагностике меланомы с помощью мобильного приложения

16 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В 2021 году в Витебской области будут активно реализовывать пилотный проект по использованию в дерматовенерологии мобильного приложения, помогающего определить меланому. Об этом на пресс-конференции заявил главный врач Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии (ВОКЦДиК) Виктор Спиридонов, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты ВОКЦДиК будут использовать мобильное приложение для диагностики меланомы - рака кожи. "Ежегодно в области регистрируют около 100 случаев меланомы. С помощью мобильного приложения, работающего с облачными технологиями, можно точнее определять характер новообразований на коже и назначать соответствующее лечение. Работает оно просто: мы отсылаем через приложение фотографию, и искусственный интеллект определяет, является ли образование на коже злокачественным", - отметил Виктор Спиридонов.

Он добавил, что в центре не первый год для диагностики меланомы и определения характера кожных заболеваний используют дерматоскопию и сиаскопию. Новое приложение станет еще одним средством для быстрой диагностики опасного заболевания.

Также в этом году учреждение здравоохранения будет активно пользоваться техническими возможностями через республиканскую систему телемедицины. "Удаленные консультации со специалистами, семинары, обучающий дерматологический консилиум - все это уже внедрено в области, но теперь наши возможности будут расширены. Мы взаимодействуем с врачами общей практики в районах. Они проходят у нас обучение по методам обследования и лечения инфекций, передающихся половым путем, и взаимодействию со специалистами смежных профилей. В случае необходимости врачей и их пациентов специалисты нашего центра консультируют онлайн. Жители области могут дистанционно передавать результаты обследования, чтобы мы помогли определить, к какому специалисту следует обращаться. С подключением к республиканской системе появилась возможность обращаться к специалистам не только из нашей области. Это в равной степени поможет и нашим врачам по защищенным каналам консультироваться с коллегами из других областей и Минска", - подчеркнул главврач областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии.

В самом центре продолжается цифровизация. Здесь отказались от бумажных амбулаторных карт, перешли на электронный формат в отделении анонимной диагностики урогенитальных заболеваний и в отделении медицинской косметологии. Пациенты активно пользуются сервисом "Личный кабинет", где каждый желающий может самостоятельно получить выписку по результатам обследования или лечения. "Пенсионеров учим записываться на прием к специалистам через интернет. Сейчас это особенно актуально, так как еще есть угроза здоровью из-за пандемии. В 2020 году, например, около 76% посещений было зарегистрировано через интернет. В этом году продолжим работать в этом направлении и вскоре планируем представить на сайте центра QR-код, с помощью которого можно будет узнавать об услугах и записываться на прием к специалистам", - рассказал Виктор Спиридонов.-0-