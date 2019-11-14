В VK можно будет ставить дизлайки комментариям

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить новую функцию, об этом сообщает издание Tjournal .

В частности, разработчики хотят предоставить пользователям возможность ставить дизлайки комментариям под постами. После внедрения нововведения, рядом с сообщениями будет размещено две кнопки оценки - лайк и дизлайк.

Пока подробностей нет, но представители "ВКонтакте" пообещали предоставить их в самое ближайшее время. Напомним, похожая функция есть в YouTube. Другие социальные сети не дают юзерам возможности ставить отрицательные реакции к комментариям. -0-