Вакуумный транспорт с людьми на борту впервые испытали в США - видео

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Virgin Hyperloop заявила об успешном испытании своего скоростного транспорта Pegasus (XP-2) с двумя людьми на борту. Об этом пишет издание The Verge.

Пробный заезд состоялся в пустыне рядом с Лас-Вегасом, а первыми пассажирами стали директор по опыту пользователя Сара Лучан и старший инженер по технологиям Джош Гигель.

Скоростной вакуумный транспорт смог развить скорость до 160 километров в час. Pegasus - уменьшенная копия транспорта, который разрабатывает компания Virgin Hyperloop. Полноценный вакуумная система сможет вместить до 23 пассажиров, а ее максимальная скорость составит 1223 километра в час. -0-