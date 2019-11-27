Веб-бокс и умные очки - в Гомеле презентовали новые технологии для комфортной жизни незрячих людей

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые технологии для комфортной жизни незрячих людей презентовали в Гомеле во время республиканской адвокационной кампании Белорусского товарищества инвалидов по зрению, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие включает дискуссионную панель "Инклюзивное общество: инвестиции в будущее" и работу в двух секциях, посвященных вопросам создания доступной среды для людей с инвалидностью по зрению, этике и правилам коммуникации с незрячими и слабовидящими людьми. Аудитории были представлены технические новшества, которые будут способствовать повышению комфорта в жизни инвалидов по зрению.

Новые технологии имеют немало преимуществ. Одна из новинок - веб-бокс. "Это компактный универсальный блок, заменяющий инвалидам по зрению компьютер. Для незрячего человека это значительное подспорье. Он имеет понятную навигацию с выходом в интернет: на устройстве всего пять кнопок, которые легко находятся на ощупь. С помощью веб-бокса человек сможет узнать новости, прочесть газету или журнал, послушать радио или передачу по ТВ, узнать погоду", - рассказал председатель Гомельской областной организации ОО "БелТИЗ" Александр Болдуев. Как минимум досуг человека значительно улучшится.

Блок работает от аккумулятора 12 часов. "Легкий, компактный и удобный в эксплуатации. Любой человек может приобрести эту новинку. Веб-бокс - помощник не только для инвалидов по зрению. Сфера его использования может быть гораздо шире, включая людей преклонного возраста, которым сложно научиться работе с компьютером", - уточнил Александр Болдуев. Специалисты организации БелТИЗ обучат, как правильно пользоваться блоком.

Еще одно ноу-хау для реабилитации тотально слепых и слабовидящих - умные очки. У этого мини-компьютера значительный функционал. На вид обыкновенные очки обустроены микросканером и другими опциями. "Внешне эти устройства незаметны, однако выполняют свою роль. Включается устройство, условно говоря, по взмаху руки. Очки сканируют предоставленный их носителю документ, через некоторое время скан расшифровывается и начинается воспроизведение информации. Очки могут помочь распознать инвалиду по зрению приблизившегося к нему человека. Для этого нужно заложить в их память определенный список людей. Когда кто-то из них подходит, то очки информируют, что перед человеком стоит жена, дочь, коллега", - раскрыл тонкости новинок председатель Гомельской областной организации ОО "БелТИЗ". Это передовые технологии, которые только начинают внедряться, однако уже доступны.

Комментируя тему внедрения на социальных объектах региона навигационной системы озвучивания маршрутов для инвалидов по зрению "Крокi на гукi", Александр Болдуев подчеркнул: есть уверенность, что в ближайшем будущем зона ее действия будет значительно расширена.-0-