Веб-приложение для волонтеров Красного Креста запущено в Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) запускает веб-приложение Volunteers in Action для онлайн-регистрации и координации волонтеров, которые будут доставлять продукты и другие необходимые вещи одиноким пожилым людям в сложившейся ситуации распространения COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском обществе Красного Креста.

Благодаря разработке стать волонтером можно, не выходя из дома. Нужно перейти по ссылке https://volunteers.redcross.by/, указать свой номер телефона и регион и нажать на кнопку "Присоединиться". Дальше будет предложено заполнить анкету, в том числе указать, сколько времени человек готов посвятить помощи другим и в какие дни. Далее кандидата в волонтеры ждут обучение, подписание соглашения, получение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также бейджа. Курирует работу каждого добровольца региональный координатор, который раздает задания и контролирует их выполнение.

"У всех региональных координаторов будет доступ к административной панели приложения, в которой они смогут управлять волонтерами в режиме реального времени: видеть вновь зарегистрировавшихся, отмечать тех, с кем связались и с кем уже подписаны соглашения", - пояснила национальный координатор волонтеров COVID-19 Белорусского общества Красного Креста Елена Русинович.

Как отметила глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко, идея использовать для координации волонтеров современные технологии пришла практически сразу. На призыв к партнерству отозвалась IT-компания SoftTeco, предложив разработать веб-приложение на безвозмездной основе.

Веб-приложение было выбрано как наиболее удобный формат работы. Оно будет открываться по ссылке на любом устройстве и в любом браузере. "В этом случае разработка и тестирование занимают меньше времени, к тому же не нужно ожидать ревью в App Store и Google Play. Все улучшения мы сможем сделать позже. Сейчас, когда на кону стоят человеческие жизни, главное - запустить рабочую версию, которой можно пользоваться. Мы рады, что у нас получилось", - резюмировала координатор проекта Надежда Яшина.

С 30 марта волонтеры БОКК по всей стране выполнили 1588 запросов по доставке рецептов, 1338 - продуктов и предметов первой необходимости, 1582 запроса, касающихся иных потребностей (оплата коммунальных услуг, покупка лекарств и т.д.). По данным на 17 апреля, в базе волонтеров COVID-19 - 1487 человек.-0-