velcom | A1 представил новое облачное решение для управления бизнес-процессами

Компания velcom | A1 совместно с SAP SE представила услугу SAP Business One – комплексное решение для управления предприятием сегмента среднего и малого бизнеса. Новый сервис презентован в рамках XXVI Международного ИКТ-форума "ТИБО-2019", который проходит в Минске с 9 по 12 апреля.

Особенность предложения – возможность получить доступ к приложению из облака в дата-центре velcom | A1. В отличие от других систем, фокусирующихся на определенной бизнес-сфере, например, на бухгалтерском учете или управлении взаимоотношениями с клиентами, SAP Business One является ERP-решением для управления всем бизнесом в целом. В нем представлен широкий набор функций для таких областей, как финансы, CRM, управление запасами и продажами, закупки, производство и др. Это позволяет полностью удовлетворить потребности управления бизнес-процессами компании. Новое для белорусского бизнеса решение от velcom | A1 предлагается на выгодных условиях по модели подписки SaaS (программное обеспечение как услуга).

"Благодаря облачным технологиям внедрение системы осуществляется проще и быстрее, при этом не возникает необходимости в закупке оборудования и программ, а от технического персонала не требуется участие в поддержке системы – о решении всех возможных задач позаботится круглосуточная служба поддержки. Таким образом, за счет сокращения затрат на интеграцию и поддержку EPR-решений, а также предоставленной возможности использования приложения на основе ежемесячной оплаты по модели подписки, внедрение системы SAP Business Onе на базе облачных технологий может оказаться предпочтительным вариантом входа в цифровую трансформацию для многих представителей малого и среднего бизнеса в Беларуси", – отметила начальник управления маркетинга в бизнес-сегменте компании velcom | A1 Татьяна Кривошеева.

SAP Business One – это готовый продукт, который быстро внедряется за счет преднастроенных бизнес-процессов. Пользователи SAP Business One могут получить доступ к множеству специализированных отраслевых решений – для промышленного производства, строительства и управления недвижимостью, логистической деятельности, розничной торговли и др.

Все данные, необходимые для принятия управленческих решений, поступают в режиме реального времени посредством аналитических отчетов. При этом доступ к сервису можно получить с любого устройства, в том числе смартфона или планшета через мобильное приложение или браузер. Пользователь может самостоятельно определять, где и когда получать информацию. Еще одно преимущество SAP Business One от velcom | A1 заключается в возможности гибко масштабировать его в соответствии с темпами роста предприятия.

В настоящее время клиентская база SAP Business One в мире насчитывает 60 тысяч компаний и более 1 миллиона пользователей. Приложение существует в 44 вариантах локализации и предлагает 28 языков интерфейса. Программным разработчиком решения выступает SAP SE, мировой лидер на рынке бизнес-приложений, предикативной аналитики и искусственного интеллекта для цифрового маркетинга.

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