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velcom | A1 продемонстрирует возможности 5G на "ТИБО-2019"

Технологии 09.04.2019 | 12:04

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 совместно с компанией ZTE проведeт демонстрацию возможностей своей 5G-сети на выставке "ТИБО-2019". В перспективе данное решение может быть масштабировано на всю территорию Беларуси.

Развитие мобильных сетей движется по пути увеличения скорости беспроводной передачи данных. Технология 5G позволит развивать скорость загрузки на уровне 20 Гбит/с в сети мобильной связи и минимизировать возникающие в процессе передачи данных задержки до 4 миллисекунд. Таким образом, мобильная сеть пятого поколения может быть использована для Ultra HD-видеозвонков, быстрой беспроводной передачи потокового видео сверхвысокой четкости, VR-трансляций, а также различных решений, связанных с интернетом вещей.

"В настоящее время технология 5G активно тестируется по всему миру, в том числе в A1 Telekom Austria Group. Беларусь имеет шансы войти в число стран, которые одними из первых начнут полноценную коммерческую эксплуатацию нового поколения передачи данных. С ее помощью быстро развивающиеся технологии – такие, как беспилотные автомобили, интернет вещей или виртуальная реальность – уже совсем скоро смогут войти в нашу повседневную жизнь. Компания velcom | A1 намерена занять лидирующие позиции в конкурентной среде в Беларуси. Демонстрация потенциала сетей 5-го поколения для гостей "ТИБО-2019" – еще один шаг на этом пути", – отметил заместитель генерального директора компании velcom | A1 по техническим вопросам Кристиан Лаке.

Посетителям стенда velcom | A1 на выставке "ТИБО-2019" будут продемонстрированы возможности 5G-сети на примере трансляции видео: они смогут следить за событиями форума в режиме прямой трансляции с панорамной камеры на большом экране в качестве UltraHD или с помощью подключенных к камере VR-очков. Передача данных будет осуществляться через 5G NR – базовую станцию пятого поколения, размещенную под крышей многофункционального комплекса "Минск-Арена".

"Компания ZTE является одним из мировых лидеров в разработках технологий для сетей пятого поколения. На выставке в этом году демонстрируется возможность трансляции VR- контента через 5G- сеть. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальной задержке это применение 5G будет востребовано в медицине, образовании, индустрии развлечений (например, для трансляции спортивных состязаний или концертов в формате VR). Мы убеждены, что 5G сыграет очень важную роль в развитии экономики Беларуси, и ZTE приложит максимум усилий, чтобы оказать содействие нашему давнему партнеру в телекоммуникационной отрасли – компании velcom в предоставлении таких услуг", сообщил заместитель директора белорусского офиса ZTE Семен Дирко.

Ранее представители компании velcom | A1 уже заявляли о готовности инвестировать средства в развитие сети 5G на всей территории Беларуси, включая сельскую местность.

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