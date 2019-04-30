velcom | A1 запускает связь в тоннелях метро для своих абонентов

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 начал поэтапное включение мобильной связи в тоннелях Московской линии метро: в выходные в тестовом режиме связь заработала на участке между станциями "Петровщина" и "Грушевка", в течение нескольких недель связь будет налажена в тоннелях еще двух станций. Масштабный запуск позволит абонентам velcom | A1 свободно звонить и пользоваться мобильным интернетом в поезде во время его движения.

Так, в выходные в тестовом режиме стала доступна связь в тоннелях между станциями "Петровщина", "Михалово" и "Грушевка". В ближайшие дни включение связи будет обеспечено еще на одном перегоне – до станции метро "Институт Культуры". В целом в рамках запуска первой очереди в течение нескольких недель связь появится на участке, объединяющем 5 станций – от "Петровщины" до "Октябрьской".

"Появление связи в тоннелях Московской линии метро стало возможно благодаря масштабированию технического решения velcom | A1, которое отлично себя зарекомендовало на тестовом участке между станциями "Малиновка" и "Петровщина", – отметил начальник управления планирования сети компании velcom | A1 Сергей Барамыкин. – На протяжении нескольких лет пассажиры активно пользовались связью не только на платформах метрополитена, но и по ходу движения поездов. Сейчас для этого возможностей станет еще больше".

Таким образом, абоненты velcom | A1 смогут общаться по телефону, в том числе в стандарте HD-Voice, и пользоваться интернетом на высоких скоростях в тоннелях, связывающих сразу 6 станций Минского метрополитена. Качество связи при этом будет такое же, как на платформе или на улице. Это стало возможно благодаря прокладыванию излучающего кабеля (фидера), который подключен к базовым станциям.

Инновационная техническая разработка velcom | A1, а также опыт провайдера используются для реализации всего проекта по организации связи в метро к Европейским играм – 2019, в который вовлечены и другие белорусские операторы. Ожидается, что к началу международного спортивного события проект будет полностью завершен.