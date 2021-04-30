Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил четвертый полет над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Марсианский вертолет осуществил четвертый полет, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее.

По данным NASA, аппарату удалось сделать большее количество снимков Красной планеты", которые позднее поступят специалистам американского космического ведомства.

Полет Ingenuity был изначально намечен на четверг, однако не состоялся из-за того, что аппарат не перешел вовремя в полетный режим.-0-