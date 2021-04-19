Вертолет NASA совершил первый полет над поверхностью Марса - видео

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA показало первый в истории полет беспилотника на Красной планете. Момент взлета и реакцию центра управления на видео показали в Twitter.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с новым марсоходом Perseverance. Летательный аппарат поднялся над поверхностью всего на три метра, однако это большое событие - первый управляемый полет летательного аппарата на другой планете.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs — NASA (@NASA) April 19, 2021

Ожидалось, что первый полет состоится восьмого апреля, однако запуск переносили несколько раз. По словам сотрудников NASA, они продолжат испытания. Кроме этого, полученные данные будут использованы при создании беспилотников для полета над поверхностью Марса в будущем. -0-