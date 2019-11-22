Видео: NASA испытало в Антарктиде подводный планетоход

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Антарктиде специалисты NASA провели испытания первого в мире подводного планетохода.

Аппарат под названием BRUIE, которое расшифровывается как "Плавучий вездеход для исследований под водой", разработан для исследования внутренней части льда на другой планете.

Испытания прошли на территории исследовательской станции Кейси. Ранее подобные тесты провели на Аляске и в Арктике. Аппарат оснащен двумя колесами, которые цепляются за лед. Кроме этого, в его оснащении имеется две камеры и датчики для измерения температуры воды, солености и уровня кислорода.

В частности, специалисты NASA рассчитывают, что с помощью новой разработки смогут исследовать спутник Юпитера Европу. Согласно основной теории, поверхность небесного тела покрыта льдом, а газовый гигант разогревает Европу, из-за чего подо льдом может скрываться теплый океан.

Ученые считают, что в воде на Европе могут обитать какие-нибудь формы жизни.