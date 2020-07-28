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28 июля 2020, 17:22

Вице-президент Huawei в регионе Евразия: "Цель Honor Cup - привлечь студентов в ИКТ-сферу"

1 августа начнутся Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2020. Вице-президент Huawei в регионе Евразия У Сай в интервью ТАСС рассказал о соревнованиях и о том, как они помогают молодым талантливым ребятам найти путь в сфере информационно-коммуникационных технологий и способствуют развитию единого цифрового сообщества в России.

- Компания Huawei работает в России с 1997 года и всегда называет нашу страну одним из приоритетных рынков. В марте 2020 года она представила стратегию построения единого цифрового сообщества в России. Расскажите об особенностях стратегии деятельности компании сегодня.

- За более чем 20 лет работы в России компания Huawei всегда придерживалась концепции "В России и для России". Мы верим, что цифровое будущее России напрямую зависит от объединения усилий всех игроков рынка. В основе стратегии построения единого цифрового сообщества страны, на наш взгляд, лежат два основных фактора. Во-первых, создание диверсифицированного технологического предложения и независимость от какого-то одного канала поставок; во-вторых, локализация: Huawei всегда придавала российскому рынку особое значение.

Придерживаясь принципа локализации, Huawei стремится увеличивать инвестиции в локальные разработки на территории России совместно с российскими партнерами. Свою задачу мы видим в том, чтобы в сотрудничестве с локальными игроками рынка предоставлять новые технологические решения для ускорения цифровой трансформации различных отраслей. Важными элементами этого процесса, безусловно, являются технологии и инновации. Речь идет не только о внедрении наших решений в российские предприятия, но и о совместных разработках с российскими партнерами для создания надежной и открытой экосистемы.

Нельзя забывать, что помимо технологической составляющей важную роль в цифровом будущем играют кадры и наука. Huawei обладает более чем тридцатилетним опытом разработки ИКТ-решений, и мы рады делиться нашими знаниями и компетенциями с российскими разработчиками, чтобы совместными усилиями развивать цифровую экономику в России.

- Расскажите о вашей работе по подготовке ИКТ-кадров в России.

- У нас есть большой опыт в деле подготовки талантливых специалистов для IT-сферы, мы нацелены делиться своими компетенциями для развития цифровой экономики в России.

Компания активно сотрудничает с вузами и научными институтами. Например, Huawei запустила программу ИКТ-академий Huawei (Huawei ICT Academy) совместно с 48 вузами России, в том числе с МГТУ им. Баумана, НИТУ "МИСиС", Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Дальневосточным федеральным университетом, Томским политехническим университетом. Создано более десяти совместных исследовательских лабораторий с ведущими российскими университетами и исследовательскими институтами по самым передовым направлениям.

Весомый вклад в создание условий для подготовки и развития кадров вносит Российский исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute, RRI). Его работа сфокусирована на фундаментальных исследованиях в области математики, алгоритмов, программного обеспечения и аппаратного оборудования и на ИКТ-технологиях прикладного характера в области беспроводной связи, компьютерного зрения и глубокого обучения, распознавания и синтеза речи, обработки изображений и видео, операционных систем мобильных устройств, средств разработки и многих других.

Huawei оказывает стипендиальную поддержку российским студентам, аспирантам и их научным проектам, дает возможность для стажировки.

Такая разветвленная инфраструктура положительно сказывается прежде всего на сохранении и увеличении кадрового потенциала России в области высоких технологий. Молодые таланты и уже состоявшиеся высококвалифицированные специалисты получают доступ к международной научно-исследовательской среде и возможность работать над масштабными проектами и задачами переднего края мирового прогресса без необходимости уезжать за рубеж.

Наша компания традиционно поддерживает соревнования и олимпиады различного уровня по математике (IMO), программированию (ICPC) и другим дисциплинам. Мы уверены, что это - отличный способ вовлечения молодых специалистов в изучение новых технологий. Они стимулируют творчество и поддерживают в молодых людях стремление к саморазвитию и инновациям.

- Расскажите подробнее о конкурсах и соревнованиях. Компания давно проводит подобные мероприятия в России?

- Поддержка и обучение ИКТ-специалистов и формирование кадрового потенциала в сфере ИКТ - важнейшая часть бизнеса Huawei во всех регионах присутствия. Мы стараемся открывать в странах, где работаем, новые возможности обучения высококвалифицированных специалистов в области ИКТ. Например, международная программа стажировок Seeds for the Future действует в 108 странах мира уже более 10 лет, в том числе и в России. В рамках программы Huawei приглашает студентов технических вузов разных стран посетить штаб-квартиру компании в Шэньчжэне и поработать на современном оборудовании в наших инновационных лабораториях. За время действия программы ее участниками стали более 20 тыс. человек, из них из России - более ста из 12 российских вузов.

В России очень много талантливых IT-специалистов, мы видим это в своей работе каждый день. В 2015 году специально для поддержки молодых талантов российский офис Huawei организовал в России первый Honor Cup. Это уникальный проект. Цель соревнований - привлечь студентов в стремительно развивающуюся ИКТ-сферу, мотивировать их получать новые знания и компетенции. В этом году соревнования стартуют 1 августа.

- Итак, в России Honor Cup проходит с 2015 года. Что изменилось за пять лет?

- Мобильная связь, интернет-технологии, облачные вычисления и другие ИКТ-сферы меняются очень быстро, а вместе с ними меняется и конкурс Honor Cup. За пять лет количество участников Honor Cup выросло почти в десять раз: от 1,5 тыс. студентов из 70 учебных заведений в 2015 году до более 15 тыс. студентов из почти 1000 университетов в прошлом году.

Мы стремимся сделать не просто интересный для участников конкурс, но и отвечающий основным тенденциям развития ИКТ-отрасли образовательный проект. Соревнование должно также давать возможность участникам получить новые знания, которые сделают их конкурентоспособными на рынке труда. Поэтому список номинаций каждый год немного меняется. Так, в конкурсе 2015 года было представлено всего две номинации: MBB - широкополосная мобильная связь" и E=DC2 - облачные решения для серверов и хранилищ". В 2018 году, например, появилась номинация IoT - для проверки знаний участников в области технологий и протоколов взаимодействия нового типа вычислительных сетей, пользователями которых являются уже не люди, а окружающие их умные вещи. А в прошлом году в рамках номинации AI участники соревновались в области решений, связанных с искусственным интеллектом, - сфере, которая в последние годы переживает период взрывного развития.

За прошедшие годы расширилась география соревнований. Изначально они были всероссийскими, а с прошлого года стали евразийскими: теперь принять участие могут студенты и выпускники из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Формат же соревнований за эти годы не поменялся: отборочные туры проводятся как онлайн-викторины и тестирования, а финал ежегодно проводится очно в Москве. В 2019 году финал состоялся в НИТУ "МИСиС".

- Как будет проходить Honor Cup 2020? Каждый год в соревнованиях представлены разные номинации, на что стоит сделать упор участникам в этом году?

- Действительно, мы каждый год меняем список номинаций, чтобы охватить все самые актуальные и востребованные ИКТ-направления. В этом году участникам предлагается попробовать свои силы в восьми номинациях: 5G ("Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения"), AI ("Модели и методы искусственного интеллекта"), Code ("Спортивное программирование"), IP ("Технологии и протоколы IP-сетей"), Cloud ("Технологии хранения и визуализации"), APP ("Разработка мобильных приложений"), ICT Observer ("ИКТ-обозреватель") и HCIE ("Сертифицированный эксперт по ИКТ Huawei"). Новыми в этом году стали номинации Cloud и APP.

Номинация Cloud включает в себя задания в сфере облачных вычислений, облачных сервисов, больших данных и хранилищ. В номинации "Разработка мобильных приложений" мы хотим привлечь студентов и выпускников к новой теме: участникам нужно будет создать приложение на базе HMS Core - экосистемы мобильных сервисов для устройств Huawei и устройств на платформе Android. Считаю, что у молодых российских разработчиков огромный талант к созданию мобильных приложений. Они оригинально мыслят и создают разработки высшего уровня. Поэтому мы хотим предоставить им новую платформу - галерею приложений APP Gallery, основанную на экосистеме HMS (Huawei Mobile Service), чтобы они смогли создать для российских пользователей более свободную и открытую экосистему приложений, отличную от App Store и Google Play.

Отдельное место занимает номинация ICT Observer, которую мы включили в соревнование в прошлом году. Номинация придумана для начинающих журналистов, которые интересуются темой телекоммуникаций и IT-индустрии и хотят писать о цифровых технологиях. То есть мы приглашаем к участию не только айтишников. Многие студенты непрофильных вузов также интересуются темой ИКТ, и мы даем им возможность проявить себя. Наша амбициозная цель в том, чтобы сегодняшние участники ICT Observer завтра стали бы известными авторитетными IT-журналистами.

- Кто может участвовать в соревнованиях и какими компетенциями он должен обладать? Посоветуйте участникам, как лучше подготовиться Honor Cup?

- Соревнования доступны всем желающим. В номинациях 5G, AI, Code, IP, Cloud и ICT Observer могут принять участие студенты, аспиранты и выпускники колледжей и вузов 2020 года, а номинации APP (Разработка мобильных приложений) и HCIE (Сертифицированный эксперт по ИКТ Huawei) открыты не только для студентов.

На самом деле строгих требований к компетенции участников нет. Ребята по своему выбору определяют номинацию, в чем они больше разбираются, к чему лежит душа. Можно участвовать сразу в нескольких номинациях. А дальше, после регистрации на конкурс, для всех участников доступны вебинары тренинг-центра Huawei. Видеолекции от экспертов Huawei по разным направлениям помогут конкурсантам повысить уровень подготовки. Уроки онлайн-школы бесплатны и остаются доступны и после окончания соревнований. Онлайн-вебинарами мы хотим заполнить пробел в знаниях студентов и выпускников в отношении практических кейсов и новых технологий, с которыми компания Huawei работает сегодня. Надеемся, что это будет полезно участникам не только в рамках конкурса, но и в их дальнейшей профессиональной карьере.

- Как проходит финальный этап Honor Cup? Какие еще мероприятия сопровождают финал конкурса?

- Традиционно финал Honor Cup - это не просто последний этап соревнований, а яркое событие, на которое мы приглашаем как победителей отборочных туров, так и всех желающих, интересующихся IT. В финале прошлого года, который прошел в НИТУ "МИСиС", приняли участие почти тысяча человек. Для широкой аудитории гостей были организованы лекции от экспертов Huawei, в том числе о технологии 5G и ее будущем, об умном городе и концепции Smart Community, а также разные активности с применением высоких технологий: шахматы с искусственным интеллектом и VR-экскурсия в штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэне. Кроме того, для экспертов отрасли прошла панельная дискуссия "Цифровое завтра: как занять свое место под солнцем" на тему профессий будущего. В рамках финала HR-департамент также организует "ярмарку вакансий", где рассказывают о возможностях трудоустройства для выпускников.

В этом году, надеюсь, внешние факторы не помешают нам организовать такое же яркое мероприятие. В любом случае мы найдем способ сделать финал Honor Cup 2020 незабываемым событием для участников и гостей.

- Какие призы ждут финалистов?

- В прошлом году в соревнованиях приняли участие более 15 тыс. человек, из них 80 стали победителями отборочных этапов и получили приглашение в финал.

Интересно, что несколько победителей конкурса после соревнований получили приглашения на работу в различные подразделения Huawei в России. Также мы рекомендуем лучших участников к трудоустройству в российские организации - партнеры Huawei. Это иллюстрирует основной принцип компании "В России и для России", о котором я говорил ранее.

Что касается призового фонда, здесь ничего не поменялось: как и в предыдущие годы, за первое место в финале в номинациях 5G, AI, IP, Cloud, APP, Code, HCIE победители получат по 10 тыс. долларов, а занявшие вторые и третьи места - фирменные гаджеты от Huawei. В связи с тем, что в этом году в соревнованиях представлено на три номинации больше, общий призовой фонд был увеличен на 30 тыс. долларов. Финалисты (первое, второе и третье места) в номинации ICT Observer смогут отравиться в Китай в следующем году. К сожалению, поездка победителей ICT Observer, запланированная на март 2020 года, не состоялась из-за пандемии. Надеемся, что через год мы сможем, как и обещали, организовать для ребят путешествие и познакомить их с китайской культурой и передовыми технологиями.

Участники, занявшие в финале с первого по девятое места в номинации Code, также получат приглашение пройти производственную практику в Центре исследований Huawei.

- Сегодня IT-соревнования и хакатоны - популярный формат. Чем отличается Honor Cup от конкурентов?

- Основное отличие Honor Cup от других конкурсов в сфере ИКТ - это формат, который соединяет в себе и соревновательный элемент, и образовательный контент.

Из всех номинаций только формат номинации Code похож на традиционный хакатон, где участники объединяются в команды и за определенное время решают сложные кейсы различных компаний. Участниками номинации Code могут быть команды, а могут и индивидуальные игроки, и они должны придумать алгоритм для решения нетипичной задачи. В остальном же Honor Cup нацелен на проверку индивидуальных знаний участников по конкретной области.

Онлайн-формат, в котором проводятся отборочные этапы, способствует привлечению широкой аудитории: отвечать на вопросы и соревноваться можно прямо с мобильного телефона, что снижает напряжение, присущее многим конкурсам, и стирает географические границы.

Главная цель Honor Cup - мотивировать участников учиться самостоятельно, получать новые знания и компетенции, которые затем они смогут применить в исследованиях и инновационных проектах. Даже самым талантливым студентам иногда сложно заставить себя сесть заниматься, найти время для самостоятельного повышения квалификации. Надеемся, что Honor Cup станет стимулом для учебы, а полученные во время соревнований знания дадут старт деятельности наших участников в сфере ИКТ-инноваций.

- Как вы оцениваете результаты проведения Honor Cup в контексте общей деятельности компании по развитию IT-индустрии в России?

- Сегодня технологии развиваются так быстро, что программы занятий в университете не всегда достаточно для того, чтобы овладеть актуальными знаниями в сфере ИКТ.

Например, 5G. Еще несколько лет назад переход к сетям 5G казался далеким будущим, а на конец 2019 года, по данным Всемирной ассоциации поставщиков средств мобильной связи (GSA), сети 5G развернули более 60 операторов связи. 5G в соединении с ИИ, облачными вычислениями и другими новейшими технологиями изменяют традиционные подходы к работе, и в текущих условиях растет потребность рынка в специалистах, способных работать с новыми системными решениями.

Эта тенденция прослеживается по всему миру, включая Россию. Одна из стратегических задач национальной программы "Цифровая экономика" - подготовка и поиск кадров для цифровизации деятельности государственных органов и частных компаний. Мы стремимся к тому, чтобы наша деятельность по обучению талантов в сфере ИКT совпадала с приоритетами Правительства России по поддержке молодых талантов и целями федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

IT-конкурсы и соревнования - это шанс для начинающих специалистов проявить свой талант в условиях стремительного внедрения новых технологий. Иногда талант скрыт где-то в глубине человека, и, если ему не представится особый случай, окружающие могут не заметить и не узнать, насколько человек на самом деле способный. Поэтому важно мотивировать молодых ребят участвовать в конкурсах, где они смогут проявить себя и показать свои способности.

Honor Cup за пять лет своего существования дал десяткам тысяч начинающих IT-специалистов в России стимул к самообразованию и возможность получить знания о самых современных технологиях. Компания Huawei считает подготовку кадров важнейшим элементом в построении единого цифрового сообщества в России. С помощью конкурсных мероприятий, таких как Honor Cup, и путем сотрудничества с российскими вузами мы стремимся дать талантливым российским специалистам возможности не только обучаться современным технологиям мирового уровня, но и самим создавать инновационные решения, которые станут основой цифрового будущего России.

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