"ВКонтакте" запустила музыкальные стикеры

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теперь пользователи могут добавлять музыкальные стикеры в историях, информирует пресс-служба социальной сети "ВКонтакте".

"Прикрепите новый стикер "МУЗЫКА", выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент", – говорится в сообщении.

Найти необходимый файл можно через поиск или среди подборок "Популярное", "Новинки" и "Выбор редакции". "Вконтакте" стала первой российской платформой, которая использует базу собственного музыкального сервиса.

Подписчики, которым понравилась композиция, имеют возможность сохранять прикрепленную музыку.-0-