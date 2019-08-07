"ВКонтакте" запустила музыкальные стикеры

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теперь пользователи могут добавлять музыкальные стикеры в историях, информирует пресс-служба социальной сети "ВКонтакте".
"Прикрепите новый стикер "МУЗЫКА", выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент", – говорится в сообщении.
Найти необходимый файл можно через поиск или среди подборок "Популярное", "Новинки" и "Выбор редакции". "Вконтакте" стала первой российской платформой, которая использует базу собственного музыкального сервиса.
Подписчики, которым понравилась композиция, имеют возможность сохранять прикрепленную музыку.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2927 BYN
|2.291 BYN
|2.295 BYN
|USD
|2.0487 BYN
|2.046 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.1481 BYN
|3.14 BYN
|3.145 BYN