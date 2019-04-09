"ВКонтакте" запустила сервис для изучения правил дорожного движения

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "ВКонтакте" запустила приложение по изучению правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе социальной сети .

В приложении можно изучать ПДД в режиме марафона или пройти пробный экзамен. Результаты теста вносятся в специальный рейтинг, таким образом, чтобы пользователь мог делиться своими достижениями с друзьями.

"Ключевое отличие нашего сервиса - социальные механики, которые мотивируют пользователей соревноваться друг с другом. Это делает процесс изучения правил интереснее и эффективнее", - отметил руководитель продвижения платформы VK Apps Денис Марков.

Также, в пресс-службе отметили, что при помощи платформы VK Apps сторонние разработчики могут создавать сервисы, которые не требуют установки и открываются прямо "ВКонтакте". Лучшие из них будут публиковаться в специальном каталоге, который доступен в главном меню мобильного приложения VK.-0-