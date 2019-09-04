Владельцы электромобилей в Нидерландах смогут зарабатывать на зарядке

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство страны начинает тестировать 472 экспериментальные зарядные станции для авто, сообщает издание Clean Technica .

Новые зарядные установки смогут использовать электрокары как источники энергии. В 21 городе Нидерландов автолюбители получат возможность заряжать свои машины при помощи аккумуляторов транспортных средств, которые уже подключены к станциям зарядки.

Водители смогут направлять часть свободной энергии обратно в сеть, получив за это денежное вознаграждение. Система будет контролировать подачу энергии при помощи специальных алгоритмов, которые посчитают соотношение объема энергии и ее стоимость.

Создатели проекта считают, что таким образом электрокары смогут стать мобильными виртуальными электростанциями. На проект планируется потратить $5,5 миллиона. -0-