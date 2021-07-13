Власти Франции оштрафовали Google на 500 млн евро

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антимонопольный регулятор Франции выписал штраф в отношении корпорации Google в размере 500 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопольного регулятора, опубликованном на сайте ведомства.

Санкции были выдвинуты против компании Google за игнорирование нескольких судебных запретов, выдвинутых в апреле 2020 года. Истцами выступило Agence France-Presse, Синдикат редакторов журналов, Альянс прессы и др. Как отмечает Agence France-Presse, штраф выписан за то, что "корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента".

Согласно постановлению суда, компания Google должна выплатить вознаграждение истцам за использование объектов смежного права. Если компания Google не выплатит положенное в течение двух месяцев, то суд будет налагать штраф в размере 900 тыс. евро за каждый день просрочки.-0-