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05 февраля 2020, 12:16

Власти Новой Зеландии разрешили испытания аэротакси в столице

Скриншот из видео
Скриншот из видео

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Новой Зеландии и компания Wisk договорились об испытаниях аэротакси Cora в столице страны Веллингтоне, сообщает научно-популярное интернет-издание N+1.

Меморандум о взаимопонимании уже подписан, теперь предстоит определить сроки испытаний и район города, в котором будут выполняться пробные полеты.

Разработка нового воздушного вида транспорта велась на протяжении семи лет. Особенность аэротакси Cora в том, что они могут осуществлять вертикальные взлет и посадку, а также быстрый горизонтальный полет. Машины оснащены системой управления, благодаря которой могут летать как под управлением пилота, так и в беспилотном режиме.

Аэротакси Cora могут перемещаться на высоте до 457 м со скоростью до 160 км/ч. Дальность полета машины, рассчитанной на двух пассажиров, составляет 40 км.

По завершении испытаний новозеландская авиакомпания Air New Zealand сформирует парк из электрических аэротакси Cora и начнет осуществлять короткие пассажирские перевозки.-0-

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