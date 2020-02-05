Власти Новой Зеландии разрешили испытания аэротакси в столице

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Новой Зеландии и компания Wisk договорились об испытаниях аэротакси Cora в столице страны Веллингтоне, сообщает научно-популярное интернет-издание N+1.

Меморандум о взаимопонимании уже подписан, теперь предстоит определить сроки испытаний и район города, в котором будут выполняться пробные полеты.

Разработка нового воздушного вида транспорта велась на протяжении семи лет. Особенность аэротакси Cora в том, что они могут осуществлять вертикальные взлет и посадку, а также быстрый горизонтальный полет. Машины оснащены системой управления, благодаря которой могут летать как под управлением пилота, так и в беспилотном режиме.

Аэротакси Cora могут перемещаться на высоте до 457 м со скоростью до 160 км/ч. Дальность полета машины, рассчитанной на двух пассажиров, составляет 40 км.

По завершении испытаний новозеландская авиакомпания Air New Zealand сформирует парк из электрических аэротакси Cora и начнет осуществлять короткие пассажирские перевозки.-0-