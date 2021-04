Во Флориде стартовала ракета Falcon 9

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с очередной партией интернет-спутников Starlink, сообщает РИА Новости.

Ракета должна вывести на орбиту очередную группу из 60 спутников Starlink. По информации SpaceX, вывод спутников на заданную орбиту состоится через один час и три минуты после старта. Первая ступень отделилась от ракеты-носителя через 2,5 минуты после старта и около девяти минут спустя вертикально опустилась на стоящую в 630 километрах от места старта плавучую платформу Of Course I Still Love.-0-