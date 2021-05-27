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Технологии
27 мая 2021, 23:32

Во время шестого полета вертолет Ingenuity на Марсе выполнил поставленную задачу

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, полет сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения NASA.

"Шестой полет состоялся 22 мая, - отметило ведомство. - Вертолету была передана команда подняться на высоту 10 м и переместиться на 150 м в юго-западном направлении со скоростью 4 м/с. Дальше он должен был продвинуться еще на 15 м к югу, производя при этом цветную фотосъемку местности, а потом еще на 50 м к северо-востоку и совершить посадку".

"Как показала поступившая телеметрия, первый этап - 150 м - прошел без помех. Но потом что-то произошло: Ingenuity начать то терять, то набирать скорость и раскачиваться. И так продолжалось до самого конца полета. Перед посадкой, которая завершилась благополучно, бортовые датчики показывали, что отклонения по крену и тангажу у вертолета составили более чем 20 градусов", - указало NASA, подчеркнув, что аппарат сумел опуститься в 5 м от заданного места.

Техники NASA установили, что примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера аппарата произошел сбой, приведший к тому, что таймер на фотокамере стал показывать неправильное время. Данные же таймера играют важную роль в системе навигации вертолета. "Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как совершать полеты на Марсе", - заметило NASA.-0-

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