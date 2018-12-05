Volkswagen создаст альянс с Ford

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоконцерн Volkswagen занимается формированием альянса с автомобилестроительной корпорацией Ford Motor Company. Об этом заявил руководитель Volkswagen Херберт Дис по итогам встречи глав немецких автопроизводителей с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 4 декабря, сообщает агентство Reuters.

"Мы находимся на довольно продвинутой стадии переговоров и диалога с корпорацией Ford с целью создания глобального автомобильного альянса, что также укрепит американскую автомобильную промышленность", - приводит агентство его слова. Он выразил уверенность, что альянс позволит Ford упрочить свои позиции в Европе.

По мнению Диса, Volkswagen мог бы в будущем использовать для производства своих автомобилей заводы Ford в США. Топ-менеджер заявил, что в настоящий момент немецкий автоконцерн рассматривает возможность строительства своего второго завода на территории США.

Ранее автопроизводители сообщали, что ведут переговоры по поводу потенциального сотрудничества в нескольких областях.-0-