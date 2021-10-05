Впервые киноэкипаж отправился на МКС

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С космодрома Байконур запущена ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19". Онлайн-трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые планируют снять первый художественный фильм в космосе.

На станции киноэкипаж встретят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на орбите 12 дней, из них только 10 отводится на съемки. В итоге режиссер планирует снять около 40 минут экранного времени на орбите. Вернутся актриса и режиссер на пилотируемом корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. Возвращение космонавтов и съемочной группы запланировано на 17 октября. Затем членам экипажа предстоит пройти реабилитацию.

Для Роскосмоса этот проект является экспериментом по быстрой подготовке специалистов, не имеющих отношения к космической отрасли, к полету на орбиту. Если он пройдет успешно, это позволит отправлять молодых ученых на МКС, чтобы они могли самостоятельно проводить исследования.

Фильм с рабочим названием "Вызов" является частью проекта, по которому будут решаться просветительские, новые технические и технологические задачи.-0-