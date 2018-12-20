Впервые на поверхности Марса установлен сейсмометр

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight впервые в истории установила сейсмометр на поверхности Марса. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Аппарат Mars InSight закрепил свое первое устройство на поверхности Красной планеты, завершив тем самым один из важнейших этапов своей космической миссии. По словам руководителя проекта InSight Тома Хоффмана, аппарат справляется со своими задачами лучше, чем можно было предполагать.

Установленный на Марсе сейсмометр был разработан во Франции Национальным центром космических исследований. В его создании принимали участие специалисты и других научных коллективов. Прибор, получивший название Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), позволяет исследовать внутреннюю структуру Марса на основании данных о колебаниях грунта и распространении сейсмических волн. Проанализировав полученную информацию, ученые смогут понять расположение и состав геологических пластов планеты.

В ближайшее время команде проекта Mars InSight необходимо выровнять сейсмометр, поскольку он был установлен на наклонной плоскости. Лишь после калибровки прибор сможет передать на Землю первые измерения. Кроме того, экспертам потребуется несколько недель, чтобы убедиться в максимальной достоверности получаемых данных. Если все пройдет благополучно, к концу января на поверхности Марса также будет установлен датчик температуры.

Автоматическая станция NASA Mars InSight находится на Марсе с 26 ноября. Ученые рассчитывают, что собранные ею данные позволят изучить структуру Марса и расширить представления о возникновении и эволюции планет Солнечной системы.-0-