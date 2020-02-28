Выбираем игровой монитор: на что обращать внимание

В виртуальном пространстве доли секунды могут привести к громкой победе или сокрушительному поражению. В играх рефлексы играют огромную роль, но скорость даже самых быстрых пальцев может быть замедлена неправильной рботой монитора. Расскажем, на что обращать внимание при выборе подходящего игрового монитора.

Что такое время отклика?

Отклик - это время в миллисекундах, которое требуется монитору для отображения действий, зарегистрированных клавиатурой или мышью. Фактически это время между вашей командой и ее отображением на экране.

Поскольку каждый монитор спроектирован по-разному, обработка изображения может существенно различаться. И задержка обработки изображения - настоящая проблема для геймеров по всему миру. Она может стать причиной поражения именно в той битве, которая для игрока имела огромное значение.

Как время отклика влияет на геймеров?

На протяжении десятилетий геймеры отрабатывали свои рефлексы, находя идеальный баланс уравновешенности и скорости реакции. Когда все зависит от решения в доли секунды, ничто не имеет такого большого значения, как действие и его немедленное отображение на экране. Более низкое время отклика означает, что задержка в отображении ваших действий на экране монитора значительно сокращается. А, значит, ни одна ваша игровая стратегия не будет разрушена.

Три вида игр, для которых время отклика - главный критерий

Футбол. Атака вашего нападающего по кромке поля, завершающаяся точным ударом в сетку ворот прямо из штрафной площадки, каждая секунда на счету.

Шутеры. Важно как можно быстрее найти укрытие во время короткой передышки в перекрестном огне противника.

Файтинги. Время в доли секунды действительно имеет значение, когда вам противостоят лучшие из лучших. Если вы хотите выжить, важно предугадывать каждое движение оппонента, и здесь задержка в отображении ваших действий может иметь фатальные последствия.

Для геймеров эти проблемы реальны. Но есть монитор, который позволит играть без задержек - LG UltraGear. Модель 27GL650F-B отличается высокой частотой обновления 144 Гц и низким временем отклика 1 мс, что дает возможность отображать быстро меняющиеся объекты так четко, что плавность кажется почти сюрреалистичной, а технологии NVIDIA® G-SYNC2 и Adaptive-Sync обеспечивают плавную смену картинки без разрывов и подвисания.

Важный факт. Киберспорт - чрезвычайно динамичен, и отклик в 1 мс сегодня - одно из основных требований к игровому монитору со стороны киберспортивных дисциплин.

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