Выгода от использования белорусского спутника за 7 лет превысила $18 млн

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческая выгода от использования белорусского космического аппарата БКА-1 за время его эксплуатации превысила $18 млн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Борис Чернухо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Использование научно-технических результатов, полученных при создании белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, обеспечило за счет создания новой продукции и услуг выручку, которая более чем на $18 млн превышает затраты на создание системы и эксплуатацию спутника в течение почти 7 лет", - проинформировал он. За время эксплуатации белорусский космический аппарат, запущенный 22 июля 2012 году, отснял более 300 млн кв.км территорий. В том числе обеспечил многократное покрытие территории Беларуси и приграничных областей с пространственным разрешением 2,1 м по заявкам различных белорусских пользователей. За счет поставки снимков белорусским потребителям импортозамещение превысило $15 млн.

"Анализ технического состояния, который постоянно проводят наше предприятие и завод-изготовитель спутника, позволил продлить прогнозный срок его эксплуатации до 2021 года включительно", - рассказал Борис Чернухо. В настоящее время белорусский космический аппарат работает в составе орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли вместе с однотипными российскими аппаратами. Сейчас российских аппаратов насчитывается шесть. "После того, как введут в эксплуатацию два российских спутника, которые сейчас проходят испытания, и окончательно сформируется группировка, можно будет обеспечить съемку заданной территории не реже одного раза в сутки. Оперативность съемки - один из важнейших показателей", - добавил он.

Отвечая на вопрос, будут ли пользователи получать информацию после вывода спутника из эксплуатации и до запуска второго в 2023 году, Борис Чернухо отметил: возможно, БКА-1 продолжит работать и дальше. "Мы будем это оценивать. Если он не будет больше функционировать, то, поскольку он работает в составе группировки, мы сможем в дальнейшем, до запуска второго спутника, получать информацию такого же уровня с российских аппаратов. Кроме того, для большого количества белорусских потребителей мы осуществляем прием с примерно 15 открытых иностранных спутников. Эту информацию мы продолжим предоставлять. Сейчас мы предприняли меры, которые позволят даже в случае выхода из строя нашего спутника, до получения нового, полностью обеспечить белорусских потребителей необходимой информацией", - резюмировал он.-0-