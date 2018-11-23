23 ноября /Корр. БЕЛТА/. Компания Walt Disney запатентовала световой меч на подобие тех, которые зрители видели в серии фильмов "Звездные войны". Такая информация размещена на сайте WDW News Today.

Как сообщает портал, меч спроектирован так, чтобы он был максимально похож на то, что зрители видели в фильме. Устройство будет оснащено выдвигающимся и убирающимся световым "лезвием", которое, конечно же, не способно причинить кому-либо вред. А все манипуляции с мечом будут сопровождаться соответствующими звуковыми эффектами.

"Новая технология, описываемая в этой патентной заявке, используется для создания рукояти светового меча, которая работает как моторизованная рулетка. При нажатии кнопки находящаяся внутри лента будет вытягиваться в длину, в несколько раз превышающую длину рукоятки. Ленты будут оснащены световыми элементами, создающими эффект возгорания светового меча, как это было продемонстрировано в фильмах. Тот же механизм, который используется для того, чтобы выдвинуть лезвие, будут задействован и в обратном процессе", - говорится в описании проекта.-0-