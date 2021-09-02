WhatsApp оштрафовали на $266 млн за нарушение правил о защите данных

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. WhatsApp оштрафовали на $266 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных, сообщает Bloomberg.

Такое решение приняла Ирландская комиссия по защите данных, заявив, что обнаружила нарушения в описании того, как сервис обрабатывает данные пользователей. Ведомство заявило, что помимо выплаты штрафа обяжет мессенджер привести пользовательское соглашение в соответствие с правилами ЕС.

Представитель WhatsApp заявил, что компания будет обжаловать решение комиссии. "Мы не согласны с сегодняшним решением относительно прозрачности, которую мы обеспечили людям в 2018 году, и штрафы совершенно несоразмерны", - сказал он.

В январе этого года WhatsApp объявил об изменении пользовательского соглашения, что вызвало сильный резонанс во всем мире, вплоть до отказа от использования мессенджера в разных странах. Одна из основных претензий относилась к обмену данными между WhatsApp и материнской компанией - Facebook.-0-