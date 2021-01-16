WhatsApp отложил до мая передачу данных Facebook

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. WhatsApp отложил до 15 мая начало передачи данных компании Facebook, сообщается в блоге WhatsApp.

Причиной продления, скорее всего, стал массовый отказ пользования людьми мессенджером из-за неуверенности в сохранении их конфиденциальной информации.

Как указано в блоге мессенджера, компания не собирается удалять или блокировать аккаунты 8 февраля. И своей первичной задачей WhatsApp ставит предоставление доказательств своим пользователям, что их информация будет защищена на 100%.

Как сообщалось ранее, WhatsApp планировал передать все персональные данные компании Facebook до 8 февраля. Юзеры должны были принять новое пользовательское соглашение, в случае отказа, мессенджер мог прекратить работу на их устройствах.-0-