Windows Phone лишится приложений Facebook и Instagram

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 30 апреля приложения компании Facebook Inc перестанут работать на телефонах с операционной системой Windows Phone. Об этом пишет ресурс Engadget со ссылкой на Microsoft.

Сообщается, что такое решение было принято руководством компании Facebook Inc. Уже со следующего месяца из Microsoft Store пропадут мобильные приложения компании: Messenger, Instagram и оригинальная версия Facebook. Воспользоваться соцсетями пользователи Windows Phone смогут только через браузер.

Основная часть приложений для Windows Phone прекратила свою работу еще в 2015 году. Позже в 2016 Microsoft объявила об официальной смерти своей мобильной ОС.-0-