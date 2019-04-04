Windows Phone лишится приложений Facebook и Instagram

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 30 апреля приложения компании Facebook Inc перестанут работать на телефонах с операционной системой Windows Phone. Об этом пишет ресурс
Сообщается, что такое решение было принято руководством компании Facebook Inc. Уже со следующего месяца из Microsoft Store пропадут мобильные приложения компании: Messenger, Instagram и оригинальная версия Facebook. Воспользоваться соцсетями пользователи Windows Phone смогут только через браузер.
Основная часть приложений для Windows Phone прекратила свою работу еще в 2015 году. Позже в 2016 Microsoft объявила об официальной смерти своей мобильной ОС.-0-
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