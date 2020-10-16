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Технологии
16 октября 2020, 08:40

YouTube дополнительно ограничит связанный с теориями заговора контент

Фото techcrunch.com
Фото techcrunch.com

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской транснациональной корпорации Google Inc., примет дополнительные шаги для ограничения контента, распространяемого в рамках QAnon и других безосновательных теорий заговора. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на представителей хостинга.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в наших усилиях по обузданию ненависти и притеснений, удаляя больше контента о теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире", - говорится в сообщении видеохостинга. YouTube будет активнее работать по четырем направлениям: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надежных авторов и повышение авторитета мнений.

Запрещены будут, в частности, материалы, имеющие отношение к теориям заговоров и используемые для оправдания насилия. Речь идет, к примеру, о видеосюжетах, в которых содержатся угрозы или призывы, направленные на конкретных лиц. При этом, по словам представителей сервиса, ключевую роль будет играть контекст. Так, например, новостные сюжеты с упоминанием QAnon, не нацеленные на конкретных индивидов и определенные группы, удаляться не будут. В то же время хостинг уже заблокировал десятки тысяч видео QAnon и закрыл каналы, используемые движением, в том числе те, которые содержали прямые угрозы насилия.

После того как сторонники QAnon спланировали и осуществили в США ряд насильственных акций, в 2019 году Федеральное бюро расследований заявило, что движение таит в себе потенциальную террористическую угрозу. Летом 2020 года Facebook и Twitter заблокировали тысячи аккаунтов сторонников движения QAnon.-0-

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