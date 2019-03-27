YouTube генерирует 37% мобильного трафика в мире

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадская компания Sandvine провела исследование по результатам которого выяснили,что большая часть мобильного трафика в мире используется YouTube. Результаты исследования размещены на сайте компании.

По данным Sandvine с большим разрывом YouTube лидирует среди остальных приложений, платформа генерирует 37% мобильного трафика в мире. При этом, у Facebook - 8,4%, у Snapchap - 8,3%. Netflix, на который приходится наибольшая часть интернет-трафика в целом, генерирует только 2,4% трафика с мобильных устройств.

Sandvine Фото

Компания отметила, что, несмотря на большую разницу в количестве пользователей, Snapchat генерирует такое же количество мобильного трафика, что и Facebook. Это объясняется фокусировкой Snapchat на видеоконтенте.

То, что Netflix уступает всем этим приложениям, объясняется тем, что сервис генерирует исключительно платный контент. Также данные Sandvine показывают, что пользователи предпочитают смотреть на мобильных устройствах короткие ролики. Сериалы и фильмы удобней смотреть на ПК и ТВ-экранах.-0-