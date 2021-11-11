YouTube вводит обновление, которое “спрячет” дизлайки под видео

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеохостинг YouTube с десятого ноября ввел новое обновление, которое не будет показывать число дизлайков под роликом. ОБ этом сообщается на сайте платформы.

Согласно предоставленным данным, сама кнопка и возможность поставить “Не нравится” останется, однако обновление “спрячет” количество дизлайков. Увидеть эту информацию смогут только авторы контента.

Разработчики YouTube считают, что такое обновление поможет каналам с небольшой аудиторией не подвергаться нападкам и преследованиям из-за неприязни. Также правила призваны содействовать “уважительному взаимодействию между зрителями и создателями”. К слову, о подобном нововведении задумались еще весной нынешнего года, когда выяснилось, что пользователи реже ставят дизлайк, если не видно их количество. -0-