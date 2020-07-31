Зачем летят на Марс миссии США, Китая и ОАЭ

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июле 2020 года на Марс отправились миссии сразу из трех стран - США, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Старт трех миссий примерно в одно и то же время - не простое совпадение, пишет Deutsche Welle. Примерно раз в полтора-два года планеты Солнечной системы выстраиваются таким образом, что путешествие с Земли на Марс сокращается с девяти до семи месяцев - это позволяет сэкономить не только время, но и ракетное топливо. В середине июля снова открылось такое "окно".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое относится к федеральному правительству США, традиционно пользуется этой возможностью. Но если NASA уже неоднократно отправляло миссии на Марс, то Китай и ОАЭ - новички в освоении этой планеты.

Миссия NASA: "Настойчивость"

Марсоход NASA получил имя Perseverance ("Настойчивость"). Оно было выбрано из 28 тыс. заявок, присланных американскими школьниками после того, как NASA в 2019 году объявило конкурс "Придумай имя роверу". Победило название, которое предложил семиклассник Александр Мазер. Вместе со своей семьей он получил возможность наблюдать за запуском космического аппарата с космодрома на мысе Канаверал 30 июля. Имена 155 полуфиналистов конкурса нанесли на кремниевую микросхему, отправившуюся на Марс на борту ровера.

На Красную планету Perseverance должен сесть в начале февраля 2021 года. Местом посадки выбран кратер Джезеро к северу от марсианского экватора. Основная задача экспедиции - выяснить, есть ли жизнь на Марсе, и понять, может ли атмосфера на планете в будущем измениться так, что она станет пригодной для жизни людей.

Говоря о целях предстоящей миссии, в NASA отметили, что марсоход Perseverance будет "следовать за водой". Этим объясняется и выбор места посадки - предполагается, что в районе кратера Джезеро находится высохшая речная дельта и дно озера. Оборудованный современными техническими приборами, в том числе 23 камерами, ровер весом в 1043 кг будет собирать образцы горных пород и почвы, которые могли образоваться в то время, когда на Марсе была вода, и содержать признаки древней жизни.

Perseverance оснащен усовершенствованной навигационной системой с панорамными и стереоскопическими камерами, а также экспериментальной установкой MOXIE, с помощью которой ученые попытаются извлечь кислород из марсианской атмосферы, состоящей в основном из углекислого газа. Кроме того, ровер может запускать беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter для более детального обследования местности. Perseverance снабжен и двумя микрофонами. В NASA надеются, что все это позволит "потрогать, попробовать и, наконец, услышать звуки Марса".

Все образцы горных пород и грунта, которые соберет марсоход с помощью бура и роботизированной руки, будут помещены в стерильные металлические контейнеры и оставлены на поверхности планеты. Для их доставки на землю NASA планирует еще одну миссию в 2026 году.

Китайская миссия "Вопросы к небесам"

Китайская экспедиция носит имя Tianwen-1 ("Вопросы к небесам"). Так называется поэма Цюй Юаня, который жил примерно в 340-278 гг. до н.э. и считается одним из величайших поэтов древнего Китая. Конкурс по выбору названия начался в конце августа 2016 года, победитель был определен из почти 36 тыс. заявок специальным жюри и с помощью онлайн-голосования. Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило, что все предстоящие миссии по исследованию других планет также будут называться Tianwen.

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань на юге Китая. Местом посадки предварительно выбран район марсианской равнины Утопия, межпланетный зонд должен достичь его в феврале 2021 года.

Как и у программы NASA, задача китайской миссии - найти следы жизни на Марсе, а также понять, может ли атмосфера на планете в будущем стать пригодной для колонизации. Но гораздо важнее для Китая возможность утвердиться в статусе новой космической сверхдержавы, догнав своего основного конкурента - Соединенные Штаты.

Миссия Tianwen-1 амбициознее американской: она должна доставить к Марсу не только ровер, но и орбитальный аппарат, который будет исследовать планету с помощью камер и радаров, двигаясь вокруг нее по орбите. Посадочный модуль, в котором находится ровер, должен обеспечить его мягкую посадку на поверхность Марса с использованием парашютов и двигателей, замедляющих падение, а также надувных подушек.

Китайский марсоход вчетверо легче американского ровера - он весит около 200 кг и оснащен радиолокационной станцией подповерхностного зондирования. Прибор позволит проникнуть на глубину до 100 м под поверхностью Марса и исследовать его геологическое строение, а также проводить химический анализ состава почвы и вести поиск биомолекул и биосигнатур.

Помимо этого, ровер снабжен навигационной и топографическими камерами, прибором для метеорологических измерений и двумя детекторами: магнитного поля на поверхности и поверхностных соединений Марса. Наличие радиолокационной станции - одно из основных отличий китайской экспедиции: подобный прибор впервые будет доставлен на Красную планету.

ОАЭ и "Надежда"

Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу. Орбитальный аппарат под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") устремился к Марсу 20 июля с японского космодрома Танэгасима с помощью японской ракеты. Он был разработан в Космическом центре имени Мухаммеда ибн Рашида Аль Мактума в Дубае в партнерстве с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо. Предполагается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года.

В отличие от американской и китайской космических программ по освоению Марса, цель миссии ОАЭ более скромная: "Надежда" будет наблюдать за атмосферой Марса с орбиты, чтобы создать первую полную картину марсианского климата во всех регионах в течение года. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Помимо космических амбиций Абу-Даби, всеобщее удивление вызвал и тот факт, что публичным лицом и научным руководителем арабской миссии на Марс стала женщина - 33-летняя Сара аль-Амири. "Мы - молодая страна, которая по глобальным меркам поздно вступила в космическую гонку. Совсем неудивительно, что многие считают это безумием", - заявила она в интервью британскому научному журналу Nature в преддверии запуска зонда.

В ОАЭ не скрывают, что цель миссии состоит не только в освоении космоса, но и в придании нового импульса экономике страны. "Правительство ОАЭ с первого дня ясно давало понять, что космос - это инструмент для достижения гораздо более масштабных целей. Речь идет о необходимости коренным образом изменить систему, интегрировав науку и технологии в экономику ОАЭ", - заявил в интервью журналу Forbes руководитель программы Омран Шараф.

Еще одна цель программы - вдохновить молодежь в регионе и повысить ее интерес к науке и исследованиям. По словам Сары аль-Амири, ее команда получает огромное количество писем от студентов, в которых те интересуются научными аспектами миссии и спрашивают, могут ли они участвовать в ней.-0-