Запрещенные для полетов беспилотников зоны можно увидеть на кадастровой карте

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальным кадастровым агентством Госкомимущества обновлен слой публичной кадастровой карты с обозначенными запретными зонами для беспилотников, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.

"На публичной кадастровой карте обновлен соответствующий слой "Зоны, запрещенные для использования авиамоделей/запретные/опасные". Количество запрещенных для полетов зон увеличилось с 80 до 318", - отметили в Госкомимуществе.

Постановление Минобороны от 28 октября 2019 года №18 "Об изменении постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 22 августа 2016 года №18" вступило в силу 18 ноября. В документе для части запретных зон указан радиус, в котором нельзя летать, для других перечень координат. В первом случае полеты запрещены вокруг обозначенной в документе точки, а во втором указанные в постановлении координаты нужно соединить линиями, чтобы узнать границы местности, запрещенной для полетов дронов. В некоторых случаях поднявшийся в запретной зоне беспилотник могут сбить или перехватить над ним управление.-0-