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16 мая 2021, 00:31

Запуск американской ракеты Electron завершился неудачей

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky. Об этом cообщает портал Известия со ссылкой на компанию-разработчика носителя Rocket Lab.

В Rocket Lab заявили, что проблема возникла после зажигания сопла второй ступени. Мини-спутники весом около 60 кг должны были войти в состав орбитальной группировки. Старт легкой ракеты с разгонным блоком Kick Stage состоялся со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Миссия стала 20-м полетом ракеты, 18 из которых были удачными. В ноябре 2020 года Electron стартовала на орбиту с 30 частными американскими, французскими и новозеландскими исследовательскими мини-спутниками.-0-

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