Запуск американской ракеты Electron завершился неудачей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky. Об этом cообщает портал Известия со ссылкой на компанию-разработчика носителя Rocket Lab.

В Rocket Lab заявили, что проблема возникла после зажигания сопла второй ступени. Мини-спутники весом около 60 кг должны были войти в состав орбитальной группировки. Старт легкой ракеты с разгонным блоком Kick Stage состоялся со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Миссия стала 20-м полетом ракеты, 18 из которых были удачными. В ноябре 2020 года Electron стартовала на орбиту с 30 частными американскими, французскими и новозеландскими исследовательскими мини-спутниками.-0-