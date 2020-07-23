Запуск БелАЭС поможет быстрее внедрять новые технологии и электротранспорт - Малашенко

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск Белорусской АЭС поможет быстрее внедрять новые технологии и электротранспорт. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС несет нам прежде всего новые технологии, новые материалы, оборудование. Это шаг вперед, который позволит Беларуси снизить энергоемкость валового внутреннего продукта, увеличить ВВП", - сказал Михаил Малашенко.

По его словам, план по повышению потребления электрической энергии в Беларуси включает около 180 мероприятий. Прежде всего это модернизация действующих предприятий, ввод в эксплуатацию новых производств и технологий - от предприятий Минпрома до организаций концерна "Белнефтехим". Это модернизация Мозырского НПЗ, ОАО "Гродно Азот", Белорусского металлургического завода.

Помимо этого плана есть и дополнительные мероприятия - проекты, где природный газ можно заменить электричеством, пояснил Михаил Малашенко. "Это внедрение индукционных печей, инфракрасных систем обогрева. Новые направления можно внедрить примерно на 20 предприятиях", - добавил он.

Рассматривается в том числе возможность заместить неэффективные энергоисточники, где себестоимость 1 гигакалории составляет более Br100.

"Все эти мероприятия позволят увеличить электропотребление в Беларуси на 2,8 млрд кВт.ч. Однако увеличение электропотребления - это не самоцель, главное - это внедрение новых технологий", - отметил зампред Госстандарта.

Он также обратил внимание, что запуск БелАЭС будет способствовать развитию электротранспорта. "В Беларуси есть государственный оператор электрозарядных станций, производятся электробусы, Академия наук показала свою разработку легкового электромобиля. В "Великом камне" с 2018 года производятся суперконденсаторы - сердце электромобиля и электробуса, - рассказал Михаил Малашенко. - Благодаря тому, что у нас есть все составляющие, Беларусь пойдет более быстрыми темпами (по внедрению электротранспорта. - Прим. БЕЛТА), чем мировое сообщество".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Запуск первого энергоблока запланирован в текущем году, второго - в 2021-м.-0-