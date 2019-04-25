25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск белорусско-российского спутника планируется в 2021 году, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед началом сессии Общего собрания НАН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем с российскими коллегами над новым спутником с более четким разрешением. Уже завершили эскизное проектирование, работаем над комплектацией, все идет в штатном режиме. Запуск планируется в 2021 году", - сказал Владимир Гусаков.

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