Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погодных условий

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта, сообщает ТАСС.

"Отменяем запуск из-за неблагоприятных погодных условий по траектории полета, - сказал руководитель полета. - Наше следующее окно старта - 30 мая в 15.22 по времени восточного побережья США (22:22 по минскому)".

Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы.

В свою очередь глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что запуск Crew Dragon к МКС должен быть максимально безопасным для экипажа корабля. "Сегодня запуска не будет. Приоритетом для нас является безопасность членов экипажа - Дагласа Херли и Роберта Бенкена", - написал он в Twitter. Джим Брайденстайн подтвердил, что теперь планируется произвести запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к МКС 30 мая.

Решение об отмене старта было принято, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя и была задействована автоматическая система спасения космонавтов. Перед тем, как начать откачку топлива из первой ступени, необходимо отключить вручную систему спасения, отмечала компания. Только после этого астронавты смогут покинуть корабль.

Ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с площадки 39А на космодроме в 16.33 по времени восточного побережья США (23:33 по минскому). NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.-0-