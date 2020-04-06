Защитные экраны для медиков создают на 3D-принтерах в технопарке ГрГУ им. Янки Купалы

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Производство защитных пластиковых экранов с использованием 3D-печати организовали в научно-технологическом парке Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Об этом сегодня журналистам сообщила ректор вуза Ирина Китурко, передает корреспондент БЕЛТА.

От появления идеи до ее реализации прошло несколько дней. Были изготовлены прототипы, которые одобрили медики. Сейчас заявки на защитные экраны поступают из медучреждений всей области: спрос превысил 1 тыс. экземпляров.

Сейчас в производстве экранов задействованы четыре 3D-принтера технопарка, на которых отливаются элементы крепления. Сам экран изготавливается по технологии лазерной резки. Задействованы в этой работе и студенты.

"Сегодня научно-технологический парк и университет - это не просто здания или кабинеты для лабораторных и лекционных занятий, а инновационная площадка, позволяющая воплощать идеи студентов и сотрудников в бизнес", - отметила Ирина Китурко. Она подчеркнула, что роль технопарка заключается и в формировании предпринимательской, инновационной экосистемы региона.

Ирина Китурко

Показателем интереса к этой деятельности служит тот факт, что уже сегодня технопарку не хватает имеющихся площадей. В 2018 году под нужды парка было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул.Господарчей в Гродно. В настоящее время рядом с первым зданием активно строится вторая очередь. Площадь нового объекта составит около 6 тыс. кв.м. Там разместятся 16 производственных офисов, восемь офисов, например, для резидентов из IT-сферы, а также опен-спейсы, коворкинг-центр и оснащенный всем необходимым конференц-зал.

Строительство второй очереди технопарка ГрГУ им. Янки Купалы

"С удовлетворением отмечаем, что часть новых площадей уже зарезервирована потенциальными и действующими резидентами", - отметила Ирина Китурко. Она сообщила, что сдача объекта запланирована на 2020 год.

Сегодня научно-технологический парк пополнился еще одним, восьмым по счету, резидентом. Соответствующий договор подписан с компанией, занимающейся разработкой сайтов и оказанием услуг в IT. Организовал ее один из студентов университета.

Директор технопарка ГрГУ им. Янки Купалы Александр Василевич и руководитель компании-резидента Павел Романец

Сферы интересов резидентов технопарка различны. Это и высокие технологии, и гуманитарные науки, и набирающее все большую популярность создание транспортных средств с электродвигателями.-0-

Фото Леонида Щеглова