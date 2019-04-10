Завершается эскизное проектирование российско-белорусского спутника

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскизное проектирование нового российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли завершается. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заканчивается эскизное проектирование нового спутника более высокого разрешения, который разрабатывается сейчас "Роскосмосом" и Национальной академией наук вместе с "Пеленг". Фактически оно находится на завершающей стадии. Согласованы технические параметры", - сказал Петр Витязь. Поскольку спутник совместный, информацию смогут принимать как российская, так и белорусская стороны. Стоит задача проработки наземной части и кадровой подготовки. Предстоит поменять инфраструктуру наземной части, аппаратуру, программное обеспечение, наладить связь с коллегами - эта работа сейчас ведется.

/Будет дополнено/.-0-