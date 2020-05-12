Завод Tesla в Калифорнии возобновляет работу, несмотря на запрет местных властей

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская корпорация Tesla открывает свой завод в городе Фримонте (штат Калифорния, США), несмотря на запрет местных властей, введенный из-за распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт руководителя компании Илона Маска.

"Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида", - написал Илон Маск. Он отметил, что и сам намерен быть на заводе. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - добавил предприниматель.

Фримонт находится на территории округа Аламида, власти которого ранее распорядились закрыть многие предприятия из-за пандемии. На заводе Tesla в этом регионе производят электромобили, различные комплектующие, здесь работают около 10 тыс. человек.

Маск ранее подал судебный иск к властям округа с требованиями отменить ограничения в отношении завода. В субботу на сайте Tesla сообщалось, что предприятие собирается возобновить работу, однако не уточнялось, когда именно. Предприниматель отмечал в Twitter, что может перенести производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты.

Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься и созданием энергонакопительных систем.-0-