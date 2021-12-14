Жерносек: с внедрением цифровых технологий остро стоит вопрос об информационной безопасности

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С внедрением в жизнь цифровых технологий остро встал вопрос об информационной безопасности. Такое мнение высказал заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек во время пятого регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"С внедрением цифровых технологий остро стоит вопрос об обеспечении безопасности информации. Последнее время участились случаи киберинцидентов в информационных системах государственных органов и организаций. В большей степени они связаны с невыполнением руководителями требований законодательства об информации, информатизации и защите информации. Кибермошенники пользуются отсутствием системы защиты, использованием устаревшего оборудования и программного обеспечения, не поддерживаемого производителем. Они получают несанкционированный доступ и нарушают работу всей системы, чем могут нанести убытки, в том числе и предприятиям. Важный момент обсуждения - вопрос защищенного сегмента Единой республиканской сети передачи данных, - рассказал Сергей Жерносек. - Сегодняшний форум - экспертная и диалоговая площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, связанных с внедрением и развитием цифровых технологий. Она позволяет установить новые контакты, ознакомиться с достижениями в каждом определенном регионе, вникнуть в проблемы, оказать содействие и найти точки соприкосновения при выборе пути в реализации тех или иных проектов для данного региона".

Как подчеркнул заместитель начальника Оперативно-аналитического центра, цифровые преобразования поэтапно внедряются и укореняются в сферах государственного управления, хозяйственной деятельности и частной жизни. "Примером может послужить появление биометрических документов, в том числе на выезд и въезд в Беларусь. Благодаря этому получила развитие межведомственная информационная система, ставшая основой электронного правительства. Также внедрен ряд отраслевых и ведомственных проектов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями,- отметил он. - Один из важных вопросов форума - вступление в действие закона о защите персональных данных. Есть много вопросов, на которые необходимо ответить руководителям различных организаций и предприятий".

Сергей Жерносек отметил, что форум в Могилеве завершает цикл подобных встреч в областных центрах. В четверг, 16 декабря, такой форум пройдет в Бобруйске. В городе сконцентрировано 35 крупных и средних предприятий промышленности различных отраслей.

Участниками форума в Могилеве стали руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Могилевского облисполкома.-0-

Фото Олега Фойницкого