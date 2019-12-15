Журнал Time составил топ-10 гаджетов уходящего десятилетия

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Time составил список лучших электронных устройств, которые появились в последнее десятилетие, сообщает ТАСС.
В новый топ попали несколько продуктов американской компании Apple: планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.
В десятке лидеров среди гаджетов 2010-х годов также были отмечены квадрокоптер для ведения съемок с воздуха PJI Phantom, виртуальный голосовой помощник Amazon Echo, игровая приставка Nintendo Switch и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox One, разработанный компанией Microsoft.
Кроме этого, в рейтинг вошли одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi, установленный на многих ПК, и цифровой медиаплеер Google Chromecast, предназначенный для воспроизведения видео и музыки с помощью сети Wi-Fi. Издание также включило в перечень электромобиль Tesla Model 3.-0-