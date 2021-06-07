Зонд Juno подлетит к крупнейшему спутнику Юпитера

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический аппарат NASA Juno 7 июня пролетит мимо крупнейшего спутника Юпитера - Ганимеда. Он приблизится к этому объекту на расстояние 1038 км, сообщает "МИР 24" со ссылкой на The Daily Mail.

Ганимед - самый большой спутник Солнечной системы и единственный, кто обладает собственным магнитным полем. Его диаметр достигает 5262 км, он крупнее Меркурия и Плутона.

Juno соберет данные о составе и температуре спутника. Он пролетит мимо него со скоростью 19 км в секунду. Это означает, что он превратится из точки света в видимый диск, а затем обратно в точку света примерно за 25 минут. Этого времени хватит, чтобы бортовой тепловизор JunoCam зафиксировал пять локаций на Ганимеде.

"Пролетев так близко, мы перенесем исследование Ганимеда в XXI век", - отметил участник научной работы Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.

Предыдущие исследования показали, что Ганимед имеет три слоя: сферу из металлического железа в центре (ядро, которое генерирует магнитное поле), сферическую оболочку из камня (мантию), окружающую ядро, и внешнюю оболочку из льда толщиной около 800 км.

Микроволновый радиометр Juno (MWR) исследует поверхность водяного льда Ганимеда, на которой видны хребты и борозды. По мнению ученых, эти отметины свидетельствуют о катаклизмах в далеком прошлом. Также Juno измерит радиационный фон вблизи спутника. Отметим, что сближение космического аппарата и спутника станет первым с 2000 года, когда к Ганимеду подлетел "Галилей".-0-