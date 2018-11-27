Зонд NASA InSight успешно сел на Марс и передал первый снимок

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический зонд NASA под названием Mars InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса в районе нагорья Элизий и передал на Землю первый снимок. Об этом сообщается на сайте NASA.

Фото NASA

There's a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) 27 ноября 2018 г.

Как передает Euronews, посадка аппарата транслировалась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и произошла в расчетное время. Связь с аппаратом будет осуществляться как через систему дальней космической связи, так и через два микроспутника Mars Cube One.

Вице-президент США Майк Пенс в соцсети Twitter поздравил с успешной посадкой зонда и отметил, что американские аппараты садятся на Марс уже в восьмой раз.

Фото NASA

После посадки зонд развернул две солнечные батареи, которые будут снабжать его энергией. Они будут давать зонду 600-700 Вт энергии ежедневно в ясный день. Выработка в пыльные дни может снижаться в 2-3 раза.

Запуск InSight состоялся 5 мая 2018 года с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Зонд Mars InSight летел до Марса почти 7 месяцев. Новая миссия НАСА направлена на подробное изучение геологического строения Красной планеты. Для этого аппарат оснащен сейсмографом и геофизическим термометром, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр планеты.

InSight приступит к основным исследованиям спустя три месяца после посадки, развернув все оборудование. Ожидается, что он проработает на поверхности Марса примерно до ноября 2020 года. -0-