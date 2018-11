Зонд NASA InSight успешно сел на Марс и передал первый снимок

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический зонд NASA под названием Mars InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса в районе нагорья Элизий и передал на Землю первый снимок. Об этом сообщается на сайте NASA.

Фото NASA

There's a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr