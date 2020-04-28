Зонд Solar Orbiter сблизится с Землей в ноябре 2021 года

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зонд Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года, под воздействием Земли в ноябре 2021 года совершит гравитационный маневр (изменение орбиты), после чего выйдет на рабочую орбиту вокруг Солнца, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию Airbus, которая построила аппарат.

Сейчас аппарат находится на околосолнечной орбите. В конце декабря 2020 и начале августа 2021 года, уточнили в Airbus, зонд дважды попадет под влияние гравитационного поля Венеры. В результате орбита станет более вытянутой.

"С помощью гравитационного маневра вокруг Земли 26 ноября 2021 года космический аппарат выйдет на свою орбиту", - рассказали в корпорации. На заданной орбите Solar Orbiter будет двигаться вокруг Солнца, то сближаясь, то отдаляясь от него.

"Начиная с сентября 2022 года и до конца миссии аппарат совершит еще пять гравитационных маневров вокруг второй планеты (Венеры. - Прим. ТАСС)", - отметили в Airbus. Это позволят увеличить наклон орбиты относительно плоскости экватора Солнца. Таким образом, зонд сможет заглянуть в полярные области звезды.

Solar Orbiter - совместный проект НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) стоимостью примерно $1,5 млрд. Миссия зонда рассчитана на семь лет, в течение которых аппарату весом около 2 т предстоит вести наблюдение за солнечной активностью и полярными областями звезды. Он был запущен 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V.

Всего зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других необходимы для изучения состояния среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на зонде установлен специальный теплозащитный щит, который позволит аппарату приближаться к Солнцу на расстояние до 42 млн км. В эти моменты внешняя поверхность защитного элемента будет нагреваться более чем до 500 градусов Цельсия, при этом температура приборов, скрытых за ним, не превысит 50 градусов Цельсия.-0-