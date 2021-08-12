12 человек пострадали при взрыве газа в маршрутке в Воронеже 

Фото ТАСС
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате хлопка газа в маршрутке в центре Воронежа, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.
"Двенадцать пострадавших ориентировочно", - сказал дежурный городской станции скорой помощи.
Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.-0-
"Двенадцать пострадавших ориентировочно", - сказал дежурный городской станции скорой помощи.
Информация об обстоятельствах произошедшего и состоянии пострадавших уточняется.-0-